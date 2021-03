IOC erkennt Lukaschenko-Sohn als NOK-Chef nicht an

Athleten in Belarus demonstrieren gegen das Regime © AFP/SID/-

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich erneut besorgt über die Situation von Spitzenathleten in Belarus gezeigt und weitere Maßnahmen gegen das Nationale Olympische Komitee (NOK) des Landes ergriffen. Das IOC erklärte, dass es die Wahl von Wiktor Lukaschenko zum neuen NOK-Präsidenten nicht akzeptieren werde.

Belarus hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass Wiktor Lukaschenko seinen Vater, den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, an der Spitze des NOKs abgelöst habe. Der 66 Jahre alte Lukaschenko stand dem NOK seit 1997 vor. Sohn Wiktor darf genauso wenig wie Dmitry Baskow, neues Mitglied der NOK-Exekutive, an Veranstaltungen des IOC teilnehmen.