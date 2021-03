Bundesliga, FC Bayern: Thomas Müller lobt Lucas Hernández

Lucas Hernández kommt auch in seiner zweiten Saison beim FC Bayern noch nicht in Fahrt. Hansi Flick setzt ihn meist nur als Einwechselspieler ein - und selbst dann ist er oft nicht die erste Alternative.

Auch am Samstag beim 4:2 gegen Borussia Dortmund kam der französische Nationalspieler erst in der Nachspielzeit für Leroy Sané in die Partie.