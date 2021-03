Golf: Bryson DeChambeau revolutioniert den Sport

Bryson DeChambeau verblüfft mit einem Schlag am Wochenende die gesamte Golf-Welt. Am Ende gewinnt der Golf-Hulk das Turnier. Sein Weg könnte Nachahmer finden.

Der 27-Jährige mit dem Spitznamen "Hulk" triumphierte am Wochenende beim Arnold Palmer Invitational in Orlando, sein achter Turniersieg, der zweite in dieser Saison - ein halbes Jahr nach dem größten Coup DeChambeaus, dem Gewinn der US Open.