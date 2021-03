Borussia Dortmund auf die Tore von Erling Haaland angewiesen

Der Borussen-Bomber kann im wichtigen Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstagabend gegen den FC Sevilla ( ab 21.00 Uhr im LIVETICKER ) auflaufen.

Haaland gegen Sevilla einsatzbereit

"Erling hatte ein paar Probleme an der Achillessehne", sagt Lizenzspielerchef Sebastian Kehl zu SPORT1 . "Wir sind froh, dass nicht mehr passiert ist. Er wird gegen Sevilla spielen können, was extrem wichtig für uns ist. Erling ist für uns durch seine extreme Torgefahr einfach nicht zu ersetzen."

Denn klar ist: Spielt der Norweger nicht oder wird, wie beim 2:4 am Wochenende bei den Bayern ausgewechselt, geht bei Dortmund offensiv so gut wie nichts mehr. Nach einem Schlag auf die Achillessehne wurde der 110-Millionen-Mann in München durch Steffen Tigges ersetzt, der eigentlich in der U23 kickt.