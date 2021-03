Podcast-Kolumne Wortpiratin: Flutlicht an! Fanvertreterin Helen Breit

Helen Breit war eine von sechs Fanvertreterinnen bei der DFL-Taskforce "Zukunft Profifußball". In "Flutlicht an!" spricht sie über die konstruktiven Gespräche.

"Man muss jetzt schauen, dass man weiter für die Dinge kämpft, von denen man überzeugt ist." Der Satz von Helen Breit, als eine von insgesamt sechs Fanvertreterinnen und Fanvertretern Teil der DFL-Taskforce "Zukunft Profifußball" macht deutlich, was der im Februar vorgelegte Bericht zu eben jener Taskforce ist: ein Schritt. (SERVICE: Alles zur Bundesliga)

Nicht der erste, davon können gerade Fanvertreterinnen und Fanvertreter ein Lied singen, die auf viele Jahre Aktivismus zurückschauen. Und eben ganz sicher nicht der letzte, was auch DFL-Geschäftsführer Christian Seifert versteht, der erklärte, an dem Papier müsse der Verband sich künftig messen lassen. Speziell die Fans werden das definitiv tun.

Fanvertretung gleichwertig besetzt

Zumal für Leute, denen Fanthemen in dieser von Corona belasteten Phase des Fußballs zum ersten Mal überhaupt begegnen – gar so wenige sind das vermutlich nicht. Da wäre zum einen die Interessengemeinschaft der organisierten Fußballfans "Unsere Kurve", in deren Vorstand Breit sitzt.