Paris-Nizza: Deutsche Profis bei Bol-Sieg ohne Chance - Matthews übernimmt Gelb

Die zweite Etappe der 79. Auflage des "Rennens zur Sonne" wurde von vielen Stürzen geprägt, schon früh deutete sich an, dass die Entscheidung in einem Massensprint herbeigeführt werden würde. In diesem positionierte sich Ackermann, der bei Bennetts Triumph am Vortag bereits zu früh im Wind stand, unglücklich. Degenkolb und Bauhaus fehlte das Tempo. Matthews raste hinter dem früheren Weltmeister Mads Pedersen (Dänemark/Trek-Segafredo) als Dritter ins Ziel.