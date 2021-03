Eintracht-Dauerbrenner Hasebe verlängert bis 2022

Wie der Bundesliga-Tabellenvierte am Montag mitteilte, wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag des japanischen Defensivallrounders um ein Jahr bis Ende Juni 2022 verlängert.

Sportvorstand Fredi Bobic lobte Hasebe als "Bilderbuchprofi. Er arbeitet mit einem großartigen Fleiß an seinem Körper und ordnet alles dem Profifußball unter." Seit seinem Wechsel an den Main 2014 absolvierte Hasebe 228 Spiele für die Eintracht und ist damit der am häufigsten eingesetzte Profi des aktuellen Kaders.