Juventus hofft auf Großtaten von Ronaldo: "Das sind seine Spiele"

Lange verfolgte Cristiano Ronaldo am Wochenende das Treiben von der Tribüne, der Superstar von Juventus Turin wurde für den großen Abend geschont. "Er ist heiß", sagte Trainer Andrea Pirlo mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Porto, am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) muss Italiens Rekordmeister ein 1:2 wettmachen.