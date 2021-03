FC Bayern: Coman in Topform wird zum Problem bei Vertragsverhandlungen

Kingsley Coman zeigt aktuell starke Leistungen, und will diese in seinem neuen Vertrag entsprechen honoriert haben. Ein Angebot der Bayern schlägt er offenbar aus.

An Kingsley Coman führt beim FC Bayern München derzeit kaum ein Weg vorbei.

Der 24 Jahre alte Franzose ist beim Triple-Sieger auf der linken Offensivseite gesetzt, während sich Leroy Sané und Serge Gnabry um den Platz auf der rechten Außenbahn streiten. Dieses Standing hat sich Coman mit seinen Leistungen in den vergangenen Monaten redlich verdient. Auch beim 4:2-Sieg gegen den BVB am vergangenen Wochenende stand Coman in der Startelf und holte den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:2 heraus. (Service: Tabelle der Bundesliga)