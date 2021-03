Handball: Leipzig holt Schweden Sunnefeldt vom THW Kiel

Oskar Sunnefeldt unterschreibt in Leipzig bis 2024 © FIRO/FIRO/SID

Der Rechtshänder war im Oktober 2020 nach dem langfristigen Ausfall von Nikola Bilyk zum THW gestoßen und stand bisher in 24 Partien für die Zebras auf der Platte, dabei gewann er im vergangenen Dezember die Champions League. Im Januar holte er mit Schweden als Ergänzungsspieler bei der WM in Ägypten die Silbermedaille.

"Für mich beginnt in Leipzig ein neuer, spannender Abschnitt. Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl, als sich der SC DHfK Leipzig für mich interessierte", sagte Sunnefeldt: "Der Dreijahresvertrag in Leipzig bietet mir eine gute Perspektive, um mich weiterzuentwickeln und ein noch besserer Handballer zu werden."