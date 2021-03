Kein Freispruch für afrikanischen Funktionär Ahmad vor dem CAS

Fußballfunktionär Ahmad Ahmad hat vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS keinen Freispruch erwirkt und kann damit nicht für eine zweite Amtszeit als Präsident des afrikanischen Verbandes CAF kandidieren. Zwar reduzierte der CAS am Montag die im vergangenen November von der Ethikkommission des Weltverbandes FIFA verhängte Fünfjahres-Sperre gegen den Madagassen auf zwei Jahre. Für die CAF-Wahl am Freitag in Rabat ist Ahmad dadurch aber nicht verfügbar.