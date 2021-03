Formel 1: Hülkenberg wird Experte bei ServusTV

Nico Hülkenberg wird in der kommenden Formel-1-Saison als Experte und Co-Kommentator beim österreichischen Fernsehsender ServusTV tätig sein.

Nico Hülkenberg wird in der kommenden Formel-1-Saison als Experte und Co-Kommentator beim österreichischen Fernsehsender ServusTV tätig sein. "Ein Weg, um dieses Jahr in Kontakt zu bleiben", schrieb der 33-Jährige auf Instagram. Der Sender des Red-Bull-Medienhauses wird insgesamt zwölf der geplanten 23 Rennen abwechselnd mit dem ORF übertragen, darunter den Auftakt in Bahrain (28. März).