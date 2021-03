Formel-1-Tests in Bahrain: Mick Schumacher eröffnet für Haas

Formel-1-Debütant Mick Schumacher darf bei den offiziellen Testfahrten am kommenden Wochenende in Bahrain als erster Haas-Fahrer auf die Strecke.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher dreht am Freitag ab 08.00 Uhr MEZ auf dem Bahrain International Circuit die ersten Runden in dem neuen Auto. Am Nachmittag ist sein russischer Teamkollege Nikita Mazepin an der Reihe.