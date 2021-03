Steht UFC-Megastar Adesanya vor dem eSports-Eintritt?

UFC Mittelgewichts-Champion Israel Adesanya beginnt auf Twitch zu streamen und will in die eSports-Welt einsteigen - das gab der 31-jährige nach UFC 259 bekannt.

Der UFC-Champion im Mittelgewicht deutete auf einer Pressekonferenz an, in die eSports-Welt einsteigen zu wollen. Nach seiner Niederlage am Sonntagmorgen gegen Leichtschwergewichts-Champion Jan Blachowicz verriet der Neuseeländer mit nigerianischen Wurzeln seine Pläne, die zweiwöchige Quarantäne zu überstehen.

UFC-Star Adesanya verfolgt eSports-Pläne

Ob der MMA-Fighter größere Ambitionen im eSports verfolgt oder sogar selbst in Teams und Spieler investieren will, ließ "Internet Izzy" vorerst offen. Fakt ist jedoch, dass er in Zukunft auf Twitch einige Spiele streamen wird. In früheren UFC-Berichterstattungen konnte man sehen, wie er Call of Duty oder UFC 4 in seiner Freizeit zockte.