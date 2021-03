Champions League der Frauen: FC Bayern und Wolfsburg live im TV, Stream

Wolfsburg gegen Kvinner Favorit

Auch der VfL Wolfsburg peilt den Einzug in die nächste Runde ein. Der Vorjahresfinalist tritt bereits um 14 Uhr gegen LSK Kvinner aus Norwegen an.

Münchnerinnen mit komfortabler Ausgangsposition

Bayern mit 20. Pflichtspielsieg in Folge

Ohnehin sind die Bayern-Frauen derzeit in bestechender Form. Mit dem 5:1 gegen Freiburg am Sonntag hat das Team den 20. Pflichtspielsieg in Folge eingefahren und führt die Frauen-Bundesliga weiterhin souverän an. Diesen Rückenwind wollen die Münchnerinnen jetzt in die Champions-League mitnehmen.