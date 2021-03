Handball: Olympia-Qualifikationsturnier ohne Zuschauer

Das Olympia-Qualifikationsturnier der deutschen Handballer am kommenden Wochenende in Berlin muss wie erwartet ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Das Olympia-Qualifikationsturnier der deutschen Handballer am kommenden Wochenende in Berlin muss wie erwartet ohne Zuschauer ausgetragen werden. Grund dafür sind die weiterhin mit der Corona-Pandemie verbundenen Maßnahmen des Infektionsschutzes. Der Deutsche Handballbund (DHB) startete gemeinsam mit seinem Ticketing-Partner daher einen Rückabwicklungsprozess für die Ticketinhaber.

Das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason kämpft in der Max-Schmeling-Halle gegen den WM-Zweiten Schweden am Freitag (15.15 Uhr), den EM-Vierten Slowenien am Samstag (15.35 Uhr) sowie Afrikavertreter Algerien am Sonntag (15.45 Uhr) um seinen Startplatz für Tokio.