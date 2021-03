Lothar Matthäus erzählt von Gladbach-Anfängen und schwärmt von Beckenbauer

Lothar Matthäus berichtet in einem Interview von seinen Anfängen bei Borussia Mönchengladbach - und schwärmt von Franz Beckenbauer.

Lothar Matthäus hat in einem ausführlichen Interview mit Deutschlands größtem Sport-Supplement FUSSBALL & FAMILIE , das heute im Rahmen einer Kooperation zwischen der rtv media group und der SPORT1 GmbH erstmals erschienen ist , über seine Karriere gesprochen.

"Ich fand eine Bleibe mit Übernachtung und Frühstück für 20 D-Mark pro Nacht, das Hotel Rosengarten neben dem Trainingsgelände am Bökelberg", erzählte Matthäus in FUSSBALL & FAMILIE .

Am 8. März ist die erste Ausgabe des Sportmagazins "FUSSBALL & FAMILIE" erschienen

Warum Matthäus in Gladbach nachts aus dem Schlaf schreckte

Er sei seinen Weg "lieber selbst gegangen, suchte in Zeitungsannoncen eine Wohnung".

Heynckes musste auf Matthäus aufpassen

"Heynckes hat 1979 sofort auf mich aufpassen müssen. Was ihm nicht immer gelungen ist", erklärte Matthäus lachend: "Er hat mich nicht in den Arm genommen, hat mir meine Fehler jedoch verziehen, die Undiszipliniertheiten, die ein 18-Jähriger eben im Kopf hat. Ich wollte eben was erleben."