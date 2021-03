CL: Rückspiel-Verlegung kostet Leipzig 1,55 Mio Euro

RB Leipzig kommt die Verlegung des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Liverpool nach Budapest teuer zu stehen.

RB Leipzig kommt die Verlegung des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Liverpool nach Budapest (21 Uhr/Sky) teuer zu stehen. Die Sachsen müssen 1,55 Millionen Euro Strafe an die Europäische Fußball-Union (UEFA) zahlen. Laut Regularien behält die UEFA rund zehn Prozent des Startgeldes von 15,5 Millionen Euro ein, falls ein Spiel verlegt werden muss.

Das Rückspiel am Mittwoch kann nicht wie geplant an der Anfield Road in Liverpool ausgetragen werden, da Leipzig wegen der deutschen Einreisebeschränkungen aufgrund der in Großbritannien stark vorkommenden Corona-Mutation nach der Rückkehr eine 14-tägige Quarantäne gedroht hätte.