Vor Liverpool-Spiel: Leipzigs Erinnerungen an den 10. März

Für den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat der Tag des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Liverpool in Budapest (21 Uhr/Sky) eine besondere Bedeutung. Genau ein Jahr zuvor, am 10. März 2020, trugen die Sachsen in Deutschland das letzte Spiel vor Zuschauern aus. RB gewann 3:0 gegen Tottenham Hotspur und zog ins Viertelfinale der Königsklasse ein.