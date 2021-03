Gegen Sexismus und Rassismus: Williams springt Herzogin Meghan bei

Serena Williams hat sich im königlich-britischen Streit auf die Seite von Herzogin Meghan geschlagen. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin drückte nach dem viel beachteten Interview von Talk-Queen Oprah Winfrey mit der früheren Schauspielerin Meghan Markle und ihrem Ehemann Prinz Harry ihre Sympathie für die Herzogin von Sussex aus. Ihre "selbstlose Freundin" sei ein Vorbild mit "Empathie und Mitgefühl", schrieb Williams in den Sozialen Medien.

Sie habe am eigenen Leib Sexismus und Rassismus durch Institutionen und Medien erfahren und wisse aus dieser Erfahrung, dass Frauen und People of Color "gebrochen und dämonisiert" werden sollen, hieß es in ihrem Statement weiter.