NBA: Blake Griffin nach Absturz zu Brookly Nets - gelingt ihm der Neustart?

Am vergangenen Freitag hatte sich der 31-Jährige erst mit den Detroit Pistons auf einen Buyout geeinigt. In Brooklyn wird er die Nummer 2 tragen und 1,2 Millionen Dollar (ca. eine Million Euro) für die restliche Saison erhalten. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Doch der einstige Überflieger der Liga ist in den letzten Jahren ziemlich abgestürzt. Wie groß ist die Verstärkung durch Griffin für die Nets also wirklich?

Griffin als Dunk-Phänomen und Clippers-Retter

Zu Beginn seiner Karriere standen Griffins Qualitäten außer Frage. 2009 kam der Nummer-1-Pick zu den Los Angeles Clippers, weil er sich in der Vorbereitung die Kniescheibe brach, gab er sein Debüt erst ein Jahr später - und schlug in der NBA-Welt ein wie eine Bombe!

"Ich glaube wirklich, dass die Geschichte der Clippers in 'vor Blake' und 'nach Blake' unterteilt werden muss", erklärte Doc Rivers, der langjährige Head Coach des Teams, kurz nach Griffins Ankunft in L.A.

Es kamen Chris Paul und DeAndre Jordan dazu, "und dann wurde auf einmal wieder über die Clippers gesprochen. Blake ist für all das verantwortlich", sagte Rivers damals. Doch das Supertrio wurde trotz viel Spektakel in der "Lob City" den hohen Erwartungen nicht gerecht.

Clippers traden Griffin nach Detroit

Am 29. Januar 2018 verschiffte Los Angeles seinen Starspieler völlig überraschend zu den Detroit Pistons. Der Franchise-Retter wurde von seinem eigenen Team verscherbelt. Von seinem Trade hörte Griffin über die Sozialen Medien. "Es über Twitter zu erfahren, über andere Personen, ist hart, wenn du so lange bei einer Franchise warst."

Sogar LeBron James schaltete sich in die damalige Loyalitäts-Debatte ein. "Das ist bedauerlich. Wenn ein Spieler getradet wird, dann heißt es, das Team hat gemacht, was das Beste für die Franchise ist. Wenn ein Spieler das Team verlässt, wird er als illoyal oder als Schlange bezeichnet", schimpfte der Lakers-Star.

Griffins Leistung stürzt bei Pistons ab

In seiner ersten vollen Saison im Pistons-Trikot führte Griffin Detroit in die Playoffs, wurde selbst ins All-NBA-Third-Team gewählt und erstmals seit vier Jahren wieder All-Star. Zwar war er nicht mehr die Dunk-Maschine früherer Tage, überzeugte aber mit einem deutlich verbessertem Ballhandling und einem respektablen Dreier.

Doch Knieverletzungen machten ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Im April 2019 unterzog er sich einer OP am linken Knie. Danach war Griffin nicht mehr derselbe Spieler. In der Saison 2019/20 verpasste er 18 Spiele. Im Januar 2020 folgte eine zweite Knieoperation, die schließlich seine Saison beendete.

Trotz einer vielversprechenden Off-Season stellte sich auch in der neuen Spielzeit keine Verbesserung ein. Ganz im Gegenteil: Obwohl Griffin schon weniger Last zugemutet wurde, verschlechterte sich seine Trefferquote aus dem Feld auf 43 Prozent - Karrieretiefstwert!

Gewohnte Athletik von Griffin verschwunden

Laut den Daten von Basketball-Reference.com ist Griffin damit der einzige Spieler in der NBA, der größer als 1,90 Meter ist und in dieser Saison mehr als 150 Wurfversuche ohne einen einzigen erfolgreichen Dunk hatte.

Rehabilitiert sich Griffin bei Nets?

In Brooklyn ist der frühere Starspieler als Backup-Big eingeplant und könnte den Nets auch bei ihren Rebounding-Problemen helfen. Griffin hat in seiner Karriere durchschnittlich 8,7 Rebounds pro Spiel geholt und auch wenn diese Zahl in dieser Saison gesunken ist, hat der Big Man immer noch die Möglichkeit, in diesem Bereich einen Beitrag zu leisten.