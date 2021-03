"Querschläger" DeChambeau gewinnt Turnier in Orlando

Anzeige

Bryson DeChambeau feiert seinen zweiten Saisonsieg © GETTY IMAGES/AFP/SID/MIKE EHRMANN

SID

"Querschläger" Bryson DeChambeau hat einen Tag nach seinem spektakulären Rekordschlag über den See seinen zweiten Saisonsieg auf der US-Tour der Profigolfer gefeiert. Das 27 Jahre alte Kraftpaket, das im vergangenen September die US Open gewonnen hatte, setzte sich beim Arnold Palmer Invitational im Orlando/Florida am Schlusstag mit 277 Schlägen knapp vor dem Engländer Lee Westwood (278) durch. Es war der achte Toursieg insgesamt für "Professor" DeChambeau, den studierten Physiker.

Am Samstag hatte DeChambeau einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Der Kalifornier, der seine Körpermasse in der Manier eines Bodybuilders um rund 20 Kilogramm erhöht hat, schlug seinen Drive am sechsten Loch 370 Yards (340 m) weit quer über den See anstatt entlang des Fairways um das Gewässer herum. Dies war zuvor noch keinem Spieler geglückt. Er hätte auch direkt das Grün erreichen können, "wenn ich es versucht hätte."

