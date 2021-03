Darts, UK Open: James Wade nach Sieg wieder bester Engländer

So feiert Wade den Titel in Milton Keynes

James Wade feiert bei den UK Open seinen zehnten Major-Titel und ist zurück in der Weltspitze. Er selbst spricht davon, sich neu erfunden zu haben.

Was für ein Abend für James Wade!

Bei den UK Open in Milton Keynes hat sich "The Machine" endgültig in die absolute Darts-Weltspitze zurückgekämpft. Der 37-Jährige triumphierte im Finale gegen Luke Humphries mit 11:5 und ergatterte seinen zehnten Major-Titel.