BVB: Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke stimmen Marco Reus zu

Die Szene vor dem 3:2 des FC Bayern gegen den BVB (Endstand: 4:2) im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend sorgt weiter für Aufsehen.

Nachdem Marco Reus in der Aktion von Leroy Sané gegen Emre Can in der Entstehung des Treffers ein klares Foul sah und einen Bayern-Bonus witterte, kritisierten nun auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc Schiedsrichter Marco Fritz.