Frankfurt-Vorstand Hellmann: "Schub nach Corona wird hauptsächlich von Traditionsklubs ausgehen"

Er bedauere deshalb umso mehr, "dass die Bundesliga hinsichtlich der Anzahl von Traditionsklubs immer weiter ausdünnt", so Hellmann weiter. In der Coronakrise sei es für diese Vereine auch besonders schwierig. "Wirtschaftliche Stabilität ist in Zeiten der Krise wichtigstes Gut. Da sind von Investoren geführte Klubs klar im Vorteil, weil sie mit Budgets planen können", meinte der frühere Rechtsanwalt.