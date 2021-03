NBA: Brooklyn Nets schnappen sich nach James Harden auch Blake Griffin

Am vergangenen Freitag hatte sich der 31-Jährige mit den Detroit Pistons auf einen Buyout geeinigt. Daraufhin hatten mehrere Playoff-Anwärter Interesse an Griffin bekundet.

Griffin verstärkt Nets im Titelkampf

Heute liegen seine Stärken in Drei-Punkte-Würfen und der Fähigkeit, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Der Forward erzielte in dieser Saison in 20 Spielen für die Pistons durchschnittlich 12,3 Punkte, 5,2 Rebounds und 3,9 Assists.