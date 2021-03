NBA: Kawhi Leonard von Los Angeles Clippers will zu Olympia

NBA-Star Kawhi Leonard von den Los Angeles Clippers will unbedingt bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer spielen.

Basketball-Superstar Kawhi Leonard von den Los Angeles Clippers will unbedingt bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer spielen.

Sollte Leonard mit den Clippers die Finalserie in der NBA erreichen, wäre bis zum Start der Olympischen Spiele am 23. Juli allerdings kaum Zeit. Doch das spiele keine Rolle, so Leonard: "Wenn ich das Gefühl habe, dass ich bereit bin, dann werde ich auch spielen."

Die Clippers zählen in der NBA zu den Mitfavoriten. Ein siebtes Spiel in der Finalserie ist für den 22. Juli terminiert. Das erste Spiel der USA in Tokio soll am 25. Juli stattfinden. (Spielplan der NBA-Saison 2020/21)