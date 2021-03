NHL: Tim Stützle siegt mit Ottawa - Tobias Rieder mit Sabres in der Krise

Tim Stützle feiert mit den Ottawa Senators in der NHL einen Sieg und beweist starke Nerven. Tobias Rieder befindet sich mit den Sabres in der Krise.

Tobias Rieder und seine Buffalo Sabres stecken weiter tief in der Krise. Das Team des deutschen Nationalspielers kassierte beim 2:5 gegen die New York Islanders die bereits siebte Niederlage in Serie, gegen die Islanders war es das dritte 2:5 in Folge. In der East Division ist Buffalo weiter Schlusslicht.