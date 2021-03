Allstar-Game der NBA: James führt sein Team zum Sieg

Kapitän LeBron James hat sein "Team LeBron" auch dank des überragenden Giannis Antetokounmpo im Allstar-Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu einem klaren Erfolg geführt. Die Mannschaft des viermaligen MVP setzte sich vor leeren Rängen in der State Farm Arena in Atlanta mit 170:150 gegen das "Team Durant" durch.

Fans waren wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Für LeBron James keine einfache Situation. "Ich sitze in meinem Hotelzimmer, in Isolation. Meine Familie ist nicht hier, ich bin alleine. Es ist völlig anders als in den vergangenen Jahren", hatte der Superstar vor dem Match in einem Interview erklärt. James hielt sich in der Begegnung zurück, spielte nur 13 Minuten und erzielte dabei vier Punkte.