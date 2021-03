Olympia: Degenfechterin Alexandra Ndolo kritisiert Kommunikation der Verbände

Auch Max Hartung, Präsident von Athleten Deutschland, hatte jüngst offensiv Kritik an der Kommunikation des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) geübt. Sie sei "total froh, dass wir uns zusammenschließen und unserer Stimme Gehör geben wollen", sagte die 34-jährige Ndolo. Allerdings sei es momentan in Bezug auf die Spiele und die Qualifikation so, dass sie hinnehmen müsse, "was über meinen Kopf hinweg entschieden wird".