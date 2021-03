AEW Revolution 2021: Fans über Explosions-Finale enttäuscht

Die weiteren Highlights:

- Im Opener verteidigten die Young Bucks ihre Tag-Team-Titel gegen Chris Jericho und MJF und rächten sich damit für die blutige Attacke der Herausforderer auf ihren Vater. Der erste Anlauf von Jungstar MJF, Titelgold in die Gruppierung Inner Circle zu bringen, in die Jericho ihn aufgenommen hat, ist damit gescheitert - es bleibt abzuwarten, wie sich das auf die Story-Dynamik zwischen Jericho und MJF auswirkt. Für die kommende Dynamite-Ausgabe ist ein "Kriegsrat" des Circle angekündigt.

- Beim "Face of the Revolution Ladder Match" feierte der frühere Impact-Wrestler "All Ego" Ethan Page sein AEW-Debüt ...

Die Ergebnisse von AEW Revolution 2021:

AEW World Tag Team Title Match: The Young Bucks (c) besiegen Chris Jericho & MJF

Casino Tag Team Battle Royale - Sieger: Pac & Rey Fenix

AEW Women's Title Match: Hikaru Shida (c) besiegt Ryo Mizunami

Kip Sabian & Miro besiegen Chuck Taylor & Orange Cassidy

Hangman Page besiegt Matt Hardy

Face of the Revolution Ladder Match: Scorpio Sky besiegt Cody Rhodes, Ethan Page, Lance Archer, Max Caster, Penta El Zero Miedo

Street Fight: Darby Allin & Sting besiegen Brian Cage & Ricky Starks

AEW World Title Exploding Barbed Wire Death Match: Kenny Omega (c) besiegt Jon Moxley