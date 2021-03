Christian Cage zu AEW: WWE-Legende mit Debüt bei Revolution

Ein "riesiger, riesiger Star" werde dem früheren Big Show Paul Wight von WWE zu All Elite Wrestling folgen - so hatte der aufstrebende Konkurrent es angekündigt.

Der langjährige Tag-Team-Partner des im vergangenen Jahr in den Ring zurückgekehrten Edge hatte erst vor kurzem, beim Royal Rumble 2021, ein Comeback bei WWE gefeiert .

Nun allerdings hat er sich entschieden, zu AEW zu gehen. Beim Pay Per View Revolution 2021 in der Nacht zum Montag unterschrieb er vor laufender Kamera einen Vertrag, der laut Ligaboss Tony Khan ein "mehrjähriger Deal" ist.

Christian Cage wechselt nach Comeback bei WWE zu AEW

Auch Ethan Page mit Überraschungs-Debüt

Beim zweiten AEW-Debütanten der Nacht, dem Überraschungsteilnehmer des Leitermatches um eine Chance auf den TNT-Titel von Darby Allin, handelte es sich um den früheren Impact-Wrestler Ethan Page. Den Sieg in dem "Face of the Revolution Match" strich allerdings Scorpio Sky ein (Explosions-Finale enttäuscht Fans: Die weiteren Ergebnisse und Highlights bei AEW Revolution 2021).