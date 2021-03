Ex-Schiri Thorsten Kinhöfer über Vor- und Nachteile des VAR

Für den früheren FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat der Videobeweis einen entscheidenden Nachteil: Die Unparteiischen geben die Verantwortung zu sehr an Köln ab.

Trotz regelmäßiger Kritiken an einzelnen Szenen hat sich der Videobeweis seit seiner Einführung zur Saison 2017/18 in der Bundesliga größtenteils bewährt.

Für die Schiedsrichter auf dem Platz sind die Kontrollen im Kölner Keller zur wichtigen Rückversicherung geworden. Sie wissen: Ein Fehler in ihrer Wahrnehmung wirkt sich nicht mehr so schwerwiegend aus, wie vor der Einführung des VAR. Im Fall der Fälle schreitet Köln ein und revidiert die Entscheidung des Unparteiischen.

"Jeder Eingriff des VAR ist ein Fehler des Schiedsrichters"

Konkret spricht der Ex-Schiri den Strafstoß an, den der FC Bayern beim 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund nach einem Foul von Mo Dahoud an Kingsley Coman zugesprochen bekam. Schiedsrichter Marco Fritz hatte zunächst weiterlaufen lassen, aus Köln aber einen Hinweis bekommen, er solle sich die Szene am Monitor anschauen. (Reif: BVB soll sich auf das Wesentliche konzentrieren)