Meister Berlin gewinnt in Ulm - auch Bayern siegt

Zum Abschluss einer intensiven Auswärtswoche hat Meister ALBA Berlin in der Basketball Bundesliga (BBL) nach einem Kraftakt einen 84:76 (38:46)-Sieg bei ratiopharm Ulm gefeiert. Die Berliner festigten mit dem Erfolg den zweiten Platz hinter Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg.

Die Berliner erwischten nach zwei EuroLeague-Partien unter der Woche in Russland einen mäßigen Start, Ulm wirkte wacher und erarbeitete sich eine Halbzeitführung. Nach der Pause agierte Alba konzentrierter und drehte in einem starken dritten Viertel die Partie. Bester Berliner Werfer war Maodo Lo (19 Punkte). Für Ulm war es die erste Niederlage nach zuletzt vier Siegen in Folge.