Toni Kroos gratuliert Bruder Felix zu Traumtor für Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig feiert Felix Kroos nach seinem Traumtor in der 2. Bundesliga. Sein Bruder Toni meldet sich nach seiner Partie bei Twitter zu Wort.

Das Traumtor von Felix Kroos am 24. Spieltag der 2. Bundesliga ist auch seinem Bruder Toni nicht verborgen geblieben.

Der Rio-Weltmeister und Real-Star schrieb auf Twitter nur "Heidewitzka" in Richtung seines Bruders - gepaart mit einigen überraschten sowie einigen Herzaugen-Emojis.

Eintracht Braunschweigs Felix Kroos hatte am Sonntagnachmittag zuvor einen Freistoß zum 1:0-Sieg gegen den SV Sandhausen in der Nachspielzeit in den Winkel gezirkelt.