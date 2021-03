DEL: Eisbären souverän - Krefeld mit erstem Heimsieg

Die Eisbären Berlin bleiben in der Nordgruppe der DEL souveräner Tabellenführer.

Die Eisbären Berlin geben in der Nord-Gruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter den Ton an.

Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin besiegte am Sonntag die Iserlohn Roosters mit 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) und führt die Tabelle mit 46 Punkten nach 22 Spielen klar an. Berlins Zach Boychuk trug sich zweimal in die Torschützenliste ein.