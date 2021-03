Premier League: Manchester United beendet Siegesserie von City in Topspiel

Nach 21 Erfolgserlebnissen in Serie - 15 davon in der Liga - waren die Red Devils das erste Team, das der Mannschaft von Pep Guardiola wieder drei Punkte abknüpfen konnte. Insgesamt war City 29 Partien lang ungeschlagen.

United schlug beim überraschenden 2:0 (1:0)-Triumph dabei jeweils zu Beginn der beiden Halbzeiten zu. Schon in der 2. Spielminute brachte United-Spielmacher Bruno Fernandes die Gäste im Ethiad Stadium per Elfmeter in Führung. Gabriel Jesus hatte Anthony Martial schon nach 33 Sekunden gefoult, die Aktion wurde zurecht mit einem Strafstoß geahndet.