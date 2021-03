Shorttrack-WM: Top-Ten-Plätze für Schubert und Lüdtke

In Abwesenheit der schwer verletzten Hoffnungsträgerin Anna Seidel haben Christoph Schubert (Dresden) über 1500 m und Adrian Lüdtke (Rostock) über 1000 m bei den Shorttrack-Weltmeisterschaft in Dordrecht/Niederlande mit zehnten Plätzen überrascht. Lüdtke verbesserte zudem über 500 m in 41,037 Sekunden den deutschen Rekord.