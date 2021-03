Tabellenführer Atletico hält Real auf Distanz

Der spanische Fußball-Spitzenklub Atletico Madrid bleibt trotz eines Unentschiedens im Stadtderby auf Titelkurs. Am 26. Spieltag kamen die Rojiblancos gegen den Rekordmeister Real Madrid zu einem 1:1 (1:0) und hielten den Vorjahreschampion damit auf Distanz. Luis Suarez brachte den Tabellenführer in der 15. Minute in Führung, Karim Benzema gelang der späte Ausgleich (88.).