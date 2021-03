Blamage für Klopp: FC Liverpool kassiert Niederlage gegen FC Fulham

Der FC Liverpool hat die sechste Heim-Niederlage in Folge kassiert!

Der englische Meister unterlag dem Abstiegskandidaten FC Fulham an der heimischen Anfield Road mit 0:1 (0:1). Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp präsentierte sich dabei vor allem in der ersten Halbzeit wacklig - erst nach dem Gegentreffer in der 45. Spielminute durch Mario Lemina konnten sich die Reds steigern.