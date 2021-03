Präsidentschaftswahl bei Barca: Messi stimmt erstmals ab

Lionel Messi hat sich gedanklich offenbar doch noch nicht ganz von "seinem" FC Barcelona verabschiedet. Der Kapitän beteiligt sich erstmals an der Wahl.

Der langjährige Kapitän machte am Sonntag erstmals in seiner erfolgreichen Zeit bei den Katalanen von seinem Stimmrecht bei den wegweisenden Präsidentschaftswahlen Gebrauch. Messi gab seinen Wahlzettel in Begleitung seines Sohnes Thiago um die Mittagszeit ab.