DFB-Team: Joachim Löws 16 EM-Kandidaten von Bayern und Dortmund

Manuel Neuer (34/96 Länderspiele ): An den beiden Gegentoren war Neuer machtlos. Seine Form ist dennoch überragend. Die DFB-Elf wird er in mindestens zwei der drei bevorstehenden WM-Quali-Spielen Ende März und bei der EM aufs Feld führen. EM-Tendenz: Sicher dabei.

Jérôme Boateng (32/76): In der Innenverteidigung ist er unter Hansi Flick Stammspieler. Gegen den BVB kam er gegen Haaland anfangs überhaupt nicht zurecht. Zu allem Überfluss zog er sich auch noch eine Kapselverletzung in linken Knie zu. Eine DFB-Rückkehr ist unwahrscheinlich. Mats Hummels dürfte im Fall der Personalnot bessere Karten haben. EM-Tendenz: Nicht dabei.

Thomas Müller (31/100): Gegen Dortmund gab er nie auf, blieb insgesamt aber blass. Ändert aber nichts an seiner Top-Saison an deren Ende er mit dem DFB-Comeback belohnt werden könnte. Löw hat die Tür aufgemacht, Müller erklärte am Samstag, dass er gerne den EM-Titel jagen wollen würde. Allerdings: Im März will ihn Löw noch nicht nominieren. EM-Tendenz: Ein Comeback ist möglich, aber noch nicht hundertprozentig sicher.

Am 13.07.2014 schrieb dieses Team Geschichte. In Rio de Janeiro wird Deutschland zum vierten Mal Weltmeister! Nicht alle der damaligen Spieler sind noch aktiv und so mancher hat eine neue Karriere eingeschlagen © Getty Images

Nicht allen, die noch spielen, ist es sportlich gut ergangen. SPORT1 gibt den Überblick © Imago

KEVIN GROßKREUTZ: Der sportlich am weitesten Abgestürzte unter den Weltmeistern. Seit 2014 nicht mehr von Löw berücksichtigt. Nach einigen Skandälchen und unglücklichen Wechseln in der 3. Liga gelandet © Getty Images

Beim KFC Uerdingen gab's im August 2019 im Pokal ein Wiedersehen mit den alten BVB-Kollegen, prägend agierte Großkreutz aber zuletzt auch dort nicht. Kritik wegen angeblicher Einstellungsmängel wurde laut, im Oktober 2020 kam es zur Trennung © Getty Images

Nun verkündete Großkreutz im Alter von 32 Jahren sein Karriereende. "Es war sicher keine Bilderbuchkarriere, wenn ich an den Döner-Wurf denke, oder der Abschied in Stuttgart, der nicht schön war. Fehler macht jeder, es ist nur wichtig, dass man dazu steht", zeigte er sich selbstkritisch. In nächster Zeit will er eine Rolle im Amateursport einnehmen © Imago

ANDRE SCHÜRRLE: Man, man, man, der Schürrle. Der Wegbereiter des Final-Siegtores von Mario Götze ist ein Beispiel für die danach weniger erfolgreichen Champions. Spielte bis 2015 beim FC Chelsea, danach mit wenig Erfolg beim VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund © Getty Images

Der BVB zahlte einst 30 Millionen Euro für Schürrle, die sich nicht rentieren sollten: Weil er den Anschluss nie ganz fand, wurde er beim FC Fulham und bei Spartak Moskau zwischengeparkt, dann folgte erst die Vertragsauflösung und dann das Karriereende mit 29 im Sommer 2020 © Getty Images

MARIO GÖTZE: Held des WM-Finals. Hatte Probleme mit dem Ruhm und den Erwartungen, die an Löws berühmten (eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedachten) Messi-Vergleich geknüpft waren © Getty Images

Kehrte 2016 nach drei Jahren bei Bayern zu Borussia Dortmund zurück - wo er dann ebenfalls verabschiedet wurde © Getty Images

Mittlerweile kickt Götze für die PSV Eindhoven in den Niederlanden. Das Thema Nationalelf scheint abgehakt: Götze wurde nicht für die WM 2018 nominiert und seit drei Jahren nicht mehr von Löw berücksichtigt © Imago

MANUEL NEUER: Immer noch Stammtorwart der Nationalmannschaft, aber die Rivalen rütteln am Thron. Stand beim WM-Debakel in Russland im Tor, obwohl er fast die gesamte Saison verletzt verpasst hatte - was die Diskussion anheizte, ob der Stabwechsel zu Marc-André ter Stegen fällig gewesen wäre © Getty Images

Auch bei Bayern gab es Irritationen, weil der Klub Alex Nübel schon jetzt als designierten Erben verpflichtete und Einsatzzeiten zusicherte, obwohl Neuer erklärtermaßen nicht kürzertreten will. Im Kroatien-Urlaub 2020 gab's auch nicht nur Erholung. Doch mittlerweile ist Neuer leistungstechnisch wieder ganz der Alte © Getty Images

RON-ROBERT ZIELER: Ohne Einsatz beim WM-Triumph, wagte zwei Jahre später den Schritt in die Premier League zu Leicester City, konnte sich dort aber nicht durchsetzen © Getty Images

Seit längerer Zeit ist er kein Kandidat mehr für Löw, bestritt sein letztes Länderspiel im Jahr 2015. Stieg als Stammtorwart mit dem VfB Stuttgart, kehrte dann zu Hannover 96 in die zweite Liga zurück und ist nun Ersatzkeeper beim 1. FC Köln © Getty Images

ROMAN WEIDENFELLER: Durfte 2014 ohne Einsatz Weltmeister werden. Letztes Länderspiel im Juni 2015 gegen Gibraltar. Zur Saison 2015/16 verlor er seinen Stammplatz im BVB-Tor © Getty Images

2018 beendete Weidenfeller seine Karriere und arbeitet derzeit unter anderem als TV-Experte. Hatte 2020 auch eine Gastrolle beim Serien-Klassiker Traumschiff © Getty Images

SHKODRAN MUSTAFI: Verletzte sich im Achtelfinale gegen Algerien, blieb dennoch besonders in Erinnerung mit seinem Tanz vor dem WM-Pokal in Rio de Janeiro. Spielte noch im Confed Cup, von Löw seit Herbst 2017 nicht mehr berücksichtigt © Getty Images

Von Löw 2014 als recht unbekannter Legionär bei Sampdoria Genua überraschend aus dem Hut gezaubert, spielt Mustafi seit 2016 beim FC Arsenal. Dort scheinbar schon vor der Ausbootung, aber wieder Stammspieler, als Mikel Arteta Ende 2019 als Trainer übernahm. In dieser Spielzeit spielt er bei den Gunners aber kaum eine Rolle © Getty Images

MATTHIAS GINTER: Seine Zeit kam erst nach dem WM-Titel, Ginter ist fester Bestandteil der neuen, verjüngten Löw-Truppe © Getty Images

Konnte sich bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen, wechselte 2017 mit dem Anspruch, Führungsspieler zu werden, zu Borussia Mönchengladbach. Mittlerweile ist er dort unverzichtbar © Getty Images

PHILIPP LAHM: Rücktritt 2014 auf dem Höhepunkt der Karriere, für viele etwas verfrüht - aber der für seine hohen Ansprüche an sich selbst und seine genaue Karriere-Planung bekannte Lahm ließ sich da ebenso wenig reinreden wie in sein Karriere-Ende bei Bayern drei Jahre später © Getty Images

Heute als Unternehmer tätig und zudem Chef des Organisationskomitees der EM 2024. War auch als TV-Experte für die ARD aktiv, die dann aber die Zusammenarbeit beendete und offene Kritik übte. Man hätte sich "deutlichere Einschätzungen" gewünscht © Getty Images

ERIK DURM: WM-Tourist als Außenverteidiger-Backup, der noch im selben Jahr das letzte Mal im DFB-Dress auflief. Hat auch Vereinsebene durchwachsene Jahre hinter sich © Getty Images

Durm verließ 2018 den BVB mangels Perspektive, Stieg in England mit Huddersfield Town ab, wechselte zu Eintracht Frankfurt und ist dort zuletzt auch kein unumstrittener Stammspieler gewesen © Getty Images

BENEDIKT HÖWEDES: Auf dem Weg zum WM-Titel ein Ausbund an Konstanz, verpasste keine Minute. 2017 von Domenico Tedesco bei Schalke 04 vergrault, floh zu Juventus Turin, war dort aber häufig verletzt, in der Nationalelf kein Thema mehr © Getty Images

Seine letzte Karriere-Station Lokomotive Moskau verließ Höwedes im Sommer 2020 und zog zurück nach Deutschland. Dann gab er sein Karriereende bekannt © Getty Images

PER MERTESACKER: Legendär für seinen Eistonnen-Spruch. Hörte nach der WM in der Nationalmannschaft auf, spielte aber weiter für den FC Arsenal, wo er auch Kultstatus erlangte © Getty Images

Schnürte nach dem Ende seiner Profikarriere 2018 kurzzeitig noch mal für seinen Jugendklub TSV Pattensen die Fußballschuhe. Hauptberuflich ist er mittlerweile Leiter der Nachwuchs-Akademie des FC Arsenal, nebenbei ist Mertesacker noch als TV-Experte für DAZN tätig © Getty Images

MATS HUMMELS: Turm in der Schlacht bei der WM 2014, bis zur WM 2018 und auch noch in der Nations League der Abwehrchef, auch wenn seine Geschwindigkeitsdefizite immer offensichtlicher wurden © Getty Images

Dann etwas überraschend von Löw aussortiert. Wechselte 2019 trotz einer starken Rückrunde beim FC Bayern zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund, wo er wieder eine Führungsrolle übernahm. Noch immer ambitioniert und titelhungrig © Getty Images

JEROME BOATENG: Zusammen mit Hummels beim Titelgewinn 2014 eine Bank in der Abwehr. Bis zuletzt dabei, sofern verletzungsfrei. Wie Hummels von Löw knallhart aussortiert, um einen verspäteten Schnitt nach der WM 2018 zu signalisieren © Getty Images

Stand auch beim FC Bayern vor dem Aus, kämpfte sich aber zurück: In der Triple-Saison ein wichtiger Bestandteil. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer 2021 aus - seine Zukunft ist ungewiss © Getty Images

TONI KROOS: Für ihn kam auf Klubebene das Beste nach dem Titel 2014. Wurde nach dem Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid dort unumstrittener Stammspieler, Taktgeber im Mittelfeld und Seriensieger in der Champions League © Getty Images

Auch in der Nationalelf überstand Kroos die diversen Neustarts unbeschadet und ist mittlerweile einer der definitiven Führungsspieler, der der neuen Generation Halt gibt © Getty Images

JULIAN DRAXLER: 2014 die große Hoffnung, beim Confed Cup 2017 zum Anführer gereift. Er wechselte von Schalke erst nach Wolfsburg und dann zu Paris Saint-Germain. Dort pendelt er zwischen Bank und Rasen © Getty Images

In der wegen Corona abgebrochenen Spielzeit von einer Fußverletzung zurückgeworfen. In dieser Spielzeit spielt er kaum eine Rolle bei PSG. Hat sein Potenzial immer noch nicht voll entfalte. nun wurde Rufe nach einer Rückkehr auf Schalke laut © Getty Images

BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Das Spiel des Lebens im WM-Finale 2014 zu machen, war perfektes Timing. Erklärte nach der EM 2016 seinen Rücktritt aus der Nationalelf, beendete 2019 seine Karriere nach letzten Stationen bei Manchester United und Chicago Fire in der MLS © Getty Images

Der ehemalige "Schweini" ist schon vor dem Karriere-Ende zum Weltmann geworden, führt ein glamouröses Leben an der Seite von Ex-Tennis-Star Ana Ivanovic. Auch als TV-Experte bei der ARD aktiv. Mittlerweile gibt es auch eine filmische Biografie © Getty Images

CHRISTOPH KRAMER: Kam im WM-Finale unverhofft zum Einsatz - und fragte den Schiedsrichter nach einem Zusammenprall, ob es wirklich das WM-Finale sei. Wechselte von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen und später zurück © Getty Images

In Gladbach Stammspieler, in der Nationalmannschaft seit 2016 allerdings kein Thema. Profilierte sich bei der WM 2018 nebenbei als kenntnisreicher TV-Experte © Getty Images

SAMI KHEDIRA: Löw teilte ihm nach der WM 2018 mit, er wolle "Platz und Raum schaffen" auf Khediras Sechserposition. Khedira war damit Löws erstes "Umbruchsopfer" © Getty Images

Auf Klubebene hielt sich Khedira seit 2010 auf internationalem Top-Niveau, erst bei Real Madrid, dann bei Juventus Turin. Dort spielt er aber keine Rolle mehr und durfte in dieser Spielzeit keine einzige Partie absolvieren. Ein Wechsel nach England oder eine Rückkehr nach Stuttgart stehen im Raum © Getty Images

LUKAS PODOLSKI: Gute-Laune-Onkel im Campo Bahia 2014. Traf zum Abschied aus der Nationalmannschaft 2017 nochmals gegen England mit einem Tor des Jahres © Getty Images

Für die Zeit nach der Karriere ist Podolski längst aufgestellt, hat in Köln eine Dönerbude und zwei Eisläden. Ist aber immer noch aktiv, wechselte Anfang 2020 vom japanischen Klub Vissel Kobe zu Antalyasport in die Türkei ©

MESUT ÖZIL: Nach der WM 2018 für viele der Sündenbock, weil er sich kurz zuvor vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan politisch einspannen ließ und einen Hasssturm auslöste, der sich nicht legte und für das ganze Team zur Belastung wurde © Getty Images

Özil zog im Juli 2018 die Konsequenzen, trat mit einer dreiseitigen Generalabrechnung zurück und warf der damaligen DFB-Spitze Rassismus vor. Sportlich blitzten seine genialen Momente zuletzt seltener auf: Beim FC Arsenal lange Zeit nur gut bezahlter Tribünengast © Getty Images

Nun folgte der Wechsel zu Fenerbahce Istanbul. Außerhalb des Platzes mit diversen Projekten dick im Geschäft © Imago

THOMAS MÜLLER: Unvergessen seine Drei-Tore-Gala zum WM-Auftakt 2014 gegen Portugal, der Grundstein für den späteren Erfolg. War schon bei der WM 2010 Torschützenkönig. Die Turniere 2016 und 2018 liefen auch persönlich weniger gut, zusammen mit Boateng und Hummels ausgebootet © Getty Images

Auch beim FC Bayern erlebte Müller Höhen und Tiefen, zuletzt aber vor allem Höhen. Nach zwischenzeitlichen Irritationen am Ende der Trainerzeit von Niko Kovac unter Hansi Flick wieder absoluter Leistungsträger und mit großem Anteil am Triple © Getty Images

MIROSLAV KLOSE: Tormaschine vom Dienst, trat nach dem Triumph in Brasilien als WM-Rekordtorschütze ab. Schlug anschließend den zweiten Bildungsweg ein, gehörte 2018 zu Löws erweitertem Trainerstab © Getty Images