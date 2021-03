Zweimal Pfosten: Sandhausen unterliegt im Kellerduell in Braunschweig

Braunschweig sichert sich in der letzten Minute den Sieg © FIRO/FIRO/SID

Der SV Sandhausen hat im Zweitliga-Abstiegskampf einen Befreiungsschlag verpasst. Nach zwei Pfostentreffern in der ersten Halbzeit unterlagen die Kurpfälzer beim Tabellennachbarn Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0) und rutschten auf den vorletzten Tabellenplatz (21 Punkte) ab. Die Eintracht (24) kletterte dagegen auf Platz 15.

Alexander Esswein in der 31. und Kevin Behrens in der 44. Minute trafen nur den rechten Pfosten. Nach dem Seitenwechsel fanden die Norddeutschen besser in die Partie, Gästetorhüter Stefanos Kapino war zweimal gefordert. Doch wegen vieler Fehlpässe auf beiden Seiten kam nur selten ein Spielfluss auf, man beackerte sich weitgehend im Mittelfeld.