Sobottka und Sorgs Eigentor verpassen Düsseldorf einen wichtigen Schub

Marcel Sobottka und Eigentorschütze Oliver Sorg haben Absteiger Fortuna Düsseldorf einen dringend erforderlichen Schub verpasst. Der Mittelfeldspieler (77.) und der Club-Außenverteidiger (90.+5) trafen in der Schlussphase zum 3:1 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg - die Rheinländer, die eine sofortige Rückkehr in die Fußball-Bundesliga anstreben, rückten damit vorerst bis auf vier Punkte an den Relegationsplatz heran.