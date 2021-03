3. Liga: Haching gibt Rote Laterne ab

Niclas Anspach (l) schießt das erste Tor in Minute zwölf © FIRO/FIRO/SID

Der ehemalige Fußball-Bundesligist SpVgg Unterhaching hat die Rote Laterne des Schlusslichts in der 3. Liga am Sonntag abgegeben. Die Münchner Vorstädter gewannen ihr Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 3:0 (1:0) und schoben sich am Aufsteiger VfB Lübeck vorbei auf Position 19.