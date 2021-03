Marcel Reif: Kolumne über FC Bayern, BVB, Fredi Bobic, Thomas Müller, Otavio

In seiner SPORT1-Kolumne fordert Marcel Reif vom BVB den Fokus auf das Wesentliche. Das Theater um Fredi Bobic sieht er kritisch und beleuchtet die Folgen.

das Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund hielt, was es versprochen hatte. Es waren gerade einmal neun Minuten gespielt, als Erling Haaland die Bayern doppelt schockte.

Wie tief die Niederlage bei den Schwarzgelben saß, zeigte sich im Anschluss in den Interviews. Marco Reus warf dem Schiedsrichter vor dem 2:3 sogar fehlende Eier vor. Wäre die Situation bei Leroy Sané und Emre Can anders herum gelaufen, hätte Marco Fritz bestimmt gepfiffen - so die Meinung von Reus.