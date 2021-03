FC Bayern mit Bonus? Diese Zahlen sprechen gegen Reus' These

Pfeifen die Schiedsrichter im Zweifel immer für statt gegen den FC Bayern München? In dieser Saison stützen die Daten die These von Marco Reus nicht.

Der Frust-Ausbruch von Dortmunds Kapitän nach dem 2:4 des BVB in München hat eine altbekannte Diskussion neu angefacht - aber zumindest der Blick auf die aktuelle Saison relativiert die These.

Reus hielt Schiri Marco Fritz vor, dass er nach einem Rempler von Leroy Sané gegen Emre Can weiterspielen ließ, der dann im vorentscheidenden 3:2 durch Leon Goretzka mündete. Und er behauptete, dass Unparteiische in vergleichbaren Situationen gewiss ein Foul gegen Bayern gepfiffen hätten ( KOMMENTAR: Reus hat recht - und liegt doch so falsch ).

Daten des Dienstleisters Deltatre bestätigen diese These so allerdings nicht: Eine Auflistung der eindeutigen Fehlpfiffe in Bezug auf Tore, Elfmeter und Platzverweise in dieser Saison offenbart stattdessen, dass die Bayern zuletzt häufiger benachteiligt als bevorzugt worden sind.