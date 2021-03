2. Bundesliga: Kroos lässt Braunschweig jubeln - Düsseldorf besiegt Nürnberg

Der jüngere Bruder von Real-Star Toni Kroos zirkelte am 24. Spieltag einen Freistoß zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Sandhausen in den Winkel.

Sandhausen trifft Pfosten - Kroos erlöst Eintracht

Alexander Esswein in der 31. und Kevin Behrens in der 44. Minute trafen für Sandhausen nur den rechten Pfosten. ( 2. Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan )

"Ein solches Tor ist immer ein schöner Moment. Ich weiß, dass ich so etwas kann", sagte der Torschütze nach seinem Kunstschuss in den linken Torwinkel bei Sky. Das Spiel selbst fand Kroos nicht so prickelnd: "Wären Zuschauer dagewesen, hätte ich gesagt, die müssen ihr Eintrittsgeld wieder haben - für das, was sie gesehen haben."