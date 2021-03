DSV zieht positive Bilanz der Oberstdorf-WM: "Sind zufrieden"

Der Deutsche Skiverband hat sportlich wie auch organisatorisch eine positive Bilanz der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf gezogen. Die Titelkämpfe hätten gezeigt, "dass es möglich ist, eine so große Veranstaltung mit 4500 Akkreditierten aus 65 Nationen so reibungslos durchzuführen", sagte DSV-Präsident Franz Steinle am Sonntag.