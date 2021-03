BVB auch gegen Sevilla ohne Sancho

Jadon Sancho fehlt dem BVB auch in der Champions League © AFP/SID/INA FASSBENDER

Borussia Dortmund muss auch am Dienstag gegen den FC Sevilla im Achtelfinalrückspiel der Champions League aller Voraussicht nach auf Jadon Sancho verzichten.

Borussia Dortmund muss auch am Dienstag ( Champions League: Borussia Dortmund - FC Sevilla, Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER ) gegen den FC Sevilla im Achtelfinalrückspiel der Champions League auf den englischen Nationalspieler Jadon Sancho verzichten.

"In der Verfassung, in der Jadon zuletzt war, ist das natürlich ein schwerer Verlust", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Sancho hatte auch am Samstag beim 2:4 bei Tabellenführer Bayern München gefehlt.